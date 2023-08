Prêts immobiliers : peut-on encore devenir propriétaire ?

À Villenave-d'Ornon (Gironde), un chantier est à l'arrêt. Huit maisons sont à vendre depuis deux ans, mais toutes n'ont pas encore trouvé preneur. "On a vendu une maison tous les quatre mois et demi, alors que normalement, on devrait être à une vente par mois", explique Pierre Audiger, directeur de la promotion immobilière - STOA Promotion. Selon ce promoteur, des opérations sont retardées et certaines complètement abandonnées. Il est obligé de laisser certains projets puisqu'ils ne sont plus viables économiquement. Le marché de l'immobilier tourne au ralenti. C'est la conséquence logique des taux d'intérêt qui atteignent les 4 %. A Bordeaux, Alfonso, acheteur, a vu sa capacité d'emprunt passer de 300 000 à 250 000 euros. Alors, il va devoir faire des concessions. Quant à Maïlys Vien, elle a mis sa maison en vente en mai dernier. Cette propriétaire a dû attendre près de trois mois avant les premières visites. Au départ, l'agence immobilière avait mis son bien en vente à 610 000 euros, depuis, elle l'a baissé de 80 000 euros. Dans l'Hexagone, les prix de l'immobilier ont baissé en moyenne de 8 % en un an. Un recul qui devrait se poursuivre dans les prochains mois. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira, R. Dybiec