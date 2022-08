Prêts immobiliers : près d'un dossier sur deux refusé

Après plusieurs visites peu fructueuses, Valentin Weppler, 25 ans, tombe sur une annonce : un appartement de 56 m² à Arras (Pas-de-Calais). Il coche toutes les cases et fait une offre. Le bien coûte 135 000 euros. Comme il n'a pas cette somme, il doit souscrire un prêt. En gagnant un peu plus de 3 000 euros bruts par mois, ce chargé d'affaires pense que c'est une formalité. Pourtant, sa demande a été refusée. "Bien que le dossier soit bon, notre prêt est refusé. Du coup, ça met en question ce que nous allons faire plus tard. L'appartement est un coup de cœur. Et j'avais prévu d'emménager avec ma conjointe. C'est frustrant", regrette-t-il. En cause, le taux qu'on lui propose, assurance comprise, tourne autour de 3 %. Ce qui est trop aux yeux de la loi, qui fixe une limite au-delà de laquelle une banque ne peut plus prêter d'argent. C'est ce qu'on appelle le "taux d'usure", fixé actuellement à 2,57 %. Mais ce seuil est très souvent dépassé au moment de la simulation de prêts. Comme l'expliquent Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de "Meilleurtaux" et David Gonzalez, consultant immobilier chez l'agence "Efficity", Lieusaint (Seine-et-Marne). Certes, le taux d'usure doit être revalorisé, mais ce ne sera pas avant le mois d'octobre. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Ajily, J. Clouzeau