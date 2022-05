Prêts sur gages : une fréquentation en forte hausse

Des bijoux contre de l'argent. C'est la solution qu'a trouvée Amélie pour ses fins de mois. Elle a un bébé d'un an. Elle doit subvenir à ses besoins. Et pour cette mère, c'est compliqué avec la hausse des prix et du carburant. En déposant ses bracelets, elle obtient 650 euros. Elle aura six mois pour rembourser la somme, plus 6 euros d'intérêts. Sinon, ses objets seront vendus aux enchères. Au crédit municipal de Toulouse, la fréquentation a augmenté de 10 % depuis le début de l'année 2022. Les particuliers ne viennent plus seulement pour des dépenses exceptionnelles, comme des grosses factures, ou des frais de santé. Selon Franck Paindessous, directeur du crédit municipal de Toulouse, régulièrement, ce sont pour des dépenses courantes. Elles concernent les denrées alimentaires, mais aussi le carburant, les factures d'énergie, le gaz ou encore l'électricité. Autre solution pour récupérer rapidement de l'argent, se séparer définitivement de ses bijoux en or et les vendre au poids. À l'agence Or en Cash par exemple, on évalue la pureté du métal, puis on pèse les objets au milligramme près. En un an, le nombre de clients a doublé dans cette boutique. C'est une conséquence de la hausse du prix de l'or. Aujourd'hui, un gramme d'or se vend à 57 euros. C'est 10 euros de plus qu'en 2021. T F1 | H. Corneille, P. Michel, P. Rousset, M. Larradet, E. Boucher, N. Bergot, A. Tocny.