Prévention contre les incendies : les gestes à éviter

Ils sont en vacances, mais n'ont pas forcément l'esprit léger. Dans ce camping du Var, entourés de pins et sur un territoire extrêmement sec, ces touristes ont plus que jamais conscience du risque d'incendies : "on entend tout ce qui se passe actuellement, on essaie de faire attention", "c'est quand même angoissant de se dire que d'un coup tout peut brûler". Face à cette situation, le camping interdit l'utilisation de barbecue à charbon. Seuls des appareils électriques sont proposés à la location. Le message n'a aucun mal à passer. Les équipes du camping sont sur le qui-vive. Tout est fait pour réduire les risques, mais la gérante compte surtout sur le bon sens de chacun. "On ne peut pas interdire les cigarettes, mais je pense qu'ils ont conscience qu'il ne faut pas jeter les mégots par terre", précise-t-elle. Dans ce contexte, les fumeurs à l'intérieur du camping ne sont pas toujours vus d'un bon œil. Interdiction également de brancher sa voiture électrique aux prises du mobil-home. Une surchauffe pourrait provoquer un départ de feu. TF1 - Reportage S. Chevallereau, A. Poupon, Q. Trigodet