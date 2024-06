Prévention renforcée face au risque d'incendie dans les Pyrénées-Orientales

Vérification indispensable de la pompe à eau avant de partir en patrouille, la saison commence ce vendredi 14 juin pour des bénévoles. Ils s'enfoncent dans des massifs forestiers, à l'affût des départs de feu. Ils seront jusqu'à douze équipes à patrouiller dans les Pyrénées-Orientales, bien plus que l'été 2023. Les pluies de ces dernières semaines laissent un répit. Mais 15 000 hectares de bois sec peuvent facilement s'embraser. Alors, les pompiers restent sur le qui-vive. Cette année 2024, il y a de nouveaux moyens, des drones et un deuxième hélicoptère bombardier d'eau, et des effectifs renforcés. Un an après, le feu de Saint-André reste encore dans les esprits. Quelque 500 hectares brûlés, 30 maisons touchées, c'est un feu qui s'est facilement propagé à cause de friches non entretenues, encore trop nombreuses aujourd'hui, malgré les courriers du maire, Samuel Moli, au propriétaire. Juste à côté des friches, à l'entrée du village, là où restent des arbres calcinés, la mairie a pris les devants cette année 2024 pour mettre de l'eau à disposition des pompiers. Nouveau projet, la municipalité rachète des friches autour du village. De nouvelles essences d'arbre qui résistent au feu seront plantées à l'automne pour faire barrière aux incendies. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso