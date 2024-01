Primaire républicaine : premier vote en pleine vague de froid

Les plaines de l'Iowa sont blanches et glacées. Certaines routes sont encore bloquées par la neige, alors tout le monde n’est pas au rendez-vous ce lundi, dans la matinée, à l’heure où les hommes du village se retrouvent pour refaire le nom. Trois d’entre eux, seulement, comptent aller voter entre des amours de la politique et trumpisme résigné. Moins 24 degrés et personnes dans les rues d’un village de 250 habitants. Nous avons donc eu rendez-vous avec Richard, le garagiste lui, n’ira pas voter. Au total, il y a 1 657 bureaux de vote à travers l’État, parfois dans des lieux incongrus. Sharon et Gary accueillent en général une cinquantaine d’électeurs dans leur salon. Ils regrettent la présidence de Donald Trump. Quel est l'impact de ce froid polaire, alors que les votes par procuration ou par correspondance sont interdits ? À l’heure du scrutin, ce soir, moins 42 degrés en température ressentie. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher