Prime à la conversion : comment en bénéficier ?

La hausse des taxes sur le carburant est à l'origine du mouvement des "gilets jaunes". Le gouvernement justifie sa décision en affirmant qu'elle doit aider à la transition écologique. En résumé, les pouvoirs publics veulent nous inciter à nous débarrasser des vieux diesels polluants, pour des voitures plus propres. Concrètement, est-ce si facile ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.