Prime à la conversion : les casses automobiles débordées

En 2018, plus de 200 000 primes à la conversion ont été versées par l'État à des particuliers et à des professionnels, pour qu'ils se débarrassent de leurs vieux véhicules polluants. À l'autre bout de la chaîne, les casses chargées de recycler ces voitures sont débordées. Certaines ont dû embaucher des salariés supplémentaires. Et cette tendance devrait s'accentuer puisque la prime a été revalorisée en ce début d'année 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.