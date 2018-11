Prime à la conversion : quel montant, pour quelle voiture ?

Le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé, mercredi 14 novembre, sur RTL, plusieurs mesures en faveur des automobilistes. Pour les plus modestes qui conduisent des voitures polluantes, la prime à la conversion pourrait atteindre les 4 000 euros. Ce sera encore plus si le véhicule acheté est électrique. Comment bénéficier de ces aides ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.