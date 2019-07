Prime à la conversion : des critères plus stricts

Cette annonce concerne les voitures. La prime à la conversion va être sérieusement rabotée à partir du 1er août 2019. Le dispositif est victime de son succès. Depuis sa mise en place en 2017 par Nicolas Hulot, il a provoqué une véritable ruée et cela coûte beaucoup trop cher aux caisses de l'État. Alors, à quels changements devons-nous nous attendre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.