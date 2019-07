Prime à la conversion : les prévisions dépassées ?

Elle a connu un succès fulgurant. La prime à la conversion permet aux acheteurs d'une voiture peu polluante de se débarrasser de leurs vieux véhicules, en touchant au passage une prime qui peut atteindre 5 000 €. Est-il vrai que le gouvernement prévoit de raboter ces aides ? Les critères d'attribution seront-ils plus stricts ? Éléments de réponse avec notre journaliste Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.