Prime d'activité : comment expliquer l'augmentation de 35 % du nombre de bénéficiaires ?

Les conditions d'accès à cette aide ont été élargies à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Avant, un salarié célibataire sans enfant devait toucher 1 560 € nets de salaire maximum par mois pour en bénéficier. Désormais, avec un salaire de 1 800 €, on peut en faire la demande. De plus, le gouvernement communique énormément sur cette prime depuis un an. De très nombreux foyers se sont rendu compte qu'ils pouvaient en bénéficier.