La prime de Noël sera versée entre le 18 et le 22 décembre 2017

C'est un dispositif qui concerne 2,5 millions de Français. La prime de Noël sera versée aux foyers les plus modestes, comme chaque année. Le montant reste identique à celui des deux dernières années, soit 152,45 euros pour une personne seule et 320,14 euros pour un couple avec deux enfants. Quant au versement, il est prévu entre le 18 et le 22 décembre 2017.