Prime de Noël, une aide précieuse pour plus de deux millions de foyers

À 25 ans, Aurélie élève seule ses deux petites filles dans la région rennaise. Elle recherche un poste d'agent d'entretien. La jeune femme est au RSA et chaque année, elle attend avec impatience la prime de Noël. Elle a touché 274,41 €, de quoi donner un sacré coup de pouce pour payer les factures et assurer les frais du quotidien. La prime de Noël est versée à tous les bénéficiaires du RSA, mais également des allocations spécifiques de solidarité ainsi que des allocations équivalents retraite. Pour les allocataires du RSA, la prime varie en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. 152,45 € versés pour une personne seule. 320,14 € pour un couple avec deux enfants. Et jusqu'à 442,10 € pour un couple avec quatre enfants. Stéphanie, une autre mère de famille qui habite Caen va enfin compléter ses cadeaux de Noël. Elle va acheter un téléphone portable à 70 €, un cadeau pour garder le contact avec son fils hospitalisé pour trois mois. Un achat exceptionnel rendu possible grâce aux 442 € reçus ce matin. Avec le montant restant, Stéphanie ira également faire des courses alimentaires pour dresser une table plus chaleureuse le 24 décembre.