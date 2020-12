Prime défiscalisée : 5 millions de salariés en ont bénéficié

Les salariés d'Econet propreté, une entreprise de nettoyage à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), n'ont pas arrêté de travailler depuis le début de l'épidémie. Leur patron, Fabien Chevrollier a tenu à leur verser une prime. C'est la première fois qu'il verse cette prime Macron, un bonus que les employeurs peuvent décider de distribuer ou non à leurs salariés pour favoriser leur pouvoir d'achat. Son montant ne doit pas dépasser les 2 000 euros et elle est réservée aux employés dont le salaire est inférieur à trois fois le SMIC. L'entreprise de matériels de pêche "Amiaud" à Saint-Martin-des-Noyers (Vendée), la verse pour la seconde année consécutive. "C'est du gagnant-gagnant, l'entreprise fait des bénéfices, mais les collaborateurs aussi, par leur travail, par leur savoir-faire", a précisé Hervé Amiaud, dirigeant de la société. Cette année 2020, les entreprises ont été plus généreuses qu'en 2019, la prime moyenne était d'environ 450 euros. Pour celles qui sont intéressées, elles ont jusqu'au 31 décembre pour la verser.