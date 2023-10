1,7 million de Français ont touché deux fois la prime inflation !

On pensait que cela n'arrivait que dans les jeux. Erreur en votre faveur, vous recevez 100 euros supplémentaires. C'est pourtant bien ce qui s'est passé avec la prime inflation. Cette prime, destinée aux Français les plus modestes, devrait être exceptionnelle. Cependant, 1,7 million de Français l'ont reçu en double, soit 100 euros de plus. Au total, ce sont donc 170 millions d'euros qui ont été versés en trop. D'où vient cette erreur ? Les finances publiques se dédouanent. La prime inflation a été versée par plusieurs organismes, pas toujours bien coordonnés. Les Français bénéficiaires de plusieurs organismes ont donc parfois été payés plusieurs fois. Aujourd'hui, l’État n'arrive pas à remettre la main sur cet argent. Selon les explications de Maître Fleur Jourdan, avocate spécialisée en droit public, personne n'a ni la responsabilité ni les moyens d'aller récupérer ces sommes. Le remboursement ne dépend que du bon vouloir des Français concernés. Seuls 791 000 euros ont été rendus, soit moins de 0,5% du montant total versé en trop. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Beringer, M. Merle