Prime inflation : qu'en pensent les bénéficiaires ?

À 30 ans, Oumou est sans emploi et touche 500 euros de RSA chaque mois. Cette mère de famille attendait la prime avec impatience. Aujourd'hui sa caisse d'allocation familiale lui a versé 100 euros. Et elle sait déjà comment elle va les utiliser. Parmi les bénéficiaires de l'indemnité, il y a aussi les salariés du secteur privé comme Rabah. Les 100 euros sont sur son bulletin de paie. À 49 ans, cet artisan chocolatier touche 1 500 euros nets par mois. Un revenu qui se trouve sous le seuil des 2 000 euros. Sa prime, il compte l'utiliser pour payer son plein de carburant. L'indemnité de 100 euros n'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup pour les étudiants. Les non boursiers qui perçoivent des aides au logement viennent de recevoir leur virement. C'est la bonne nouvelle de la journée. C'est le cas d'Elhéa, une étudiante en droit de 18 ans. Elle est très satisfaite de ce coup de pouce. Au total, 38 millions de Français sont éligibles à l'indemnité inflation. Les prochains concernés sont les fonctionnaires. Ils toucheront les 100 euros sur leur paie de janvier. Les retraités devront patienter jusqu'à fin février. T F1 | Reportage V. Dépret, C. Chevreton, J. Berville