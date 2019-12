"Prime Macron" : des conditions beaucoup plus restrictives

La "prime Macron" avait été adoptée à la suite du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Cinq millions et demi de personnes en avaient bénéficié en 2018. Exceptionnellement, elles n'étaient soumises à aucune cotisation sociale, ni impôt. Cette année 2019, pour bénéficier de ces exonérations, les entreprises doivent avoir signé un accord d'intéressement. Mais de quoi parle-t-on ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.