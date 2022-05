Prime, pizzas gratuites : devenez recruteur pour les restaurateurs

Ils recruteront peut-être le prochain chef cuisinier de ce restaurant de Montpellier. Depuis l'offre d'emploi, il y a un mois, aucun candidat ne s'est présenté. Alors, le gérant a eu une idée folle. Il propose 1 000 euros à celui qui l'aidera à retrouver la recrue idéale. Chaque client devient un chasseur de tête. Ceux du jour prennent leur nouveau rôle très à cœur. Ce recrutement est inédit. Jamais un employé n'avait été embauché avec une telle technique. Tous les moyens sont bons pour trouver du personnel. Dans ce restaurant de Nîmes, on offre cette fois, un an de pizza à celui qui trouvera le futur chef pizzaiolo. Derrière cette offre humoristique, il y a urgence. La saison estivale vient de démarrer et malgré une rémunération mensuelle de 2 300 euros net et deux jours de repos consécutifs par semaine, il est impossible de recruter. L'offre pourrait bien trouver preneur. En trois jours, le restaurant a reçu plus de candidatures que ces six derniers mois. T F1 | Reportage A. Bacot, C. Arrigoni