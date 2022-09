Primes d'assurance : pourquoi elles vont augmenter

Des incendies à répétition, des tempêtes et une sécheresse historique. L'année 2022 n'est pas encore terminée qu'on dénombre déjà 1,2 million de sinistres, habitations et voitures confondues, soit 4,3 milliards d'euros de dommages. Du jamais vu pour les assureurs, qui anticipent déjà des dépenses colossales dans les prochaines années. "On a essayé de projeter l'évolution du coût de tous ces sinistres climatiques. Ce qu'on prévoit d'ici 2050, c'est un doublement du prix de ces sinistres climatiques par rapport aux 30 dernières années", déclare Florence Lustman, présidente de France Assureurs. Dès l'an prochain, votre contrat d'assurance vous coûtera plus cher, au moins 3%, soit 6 euros de plus pour une assurance habitation. Et ceux qui vont le plus payer, ce sont les habitants des régions les plus touchées par les intempéries, PACA et Occitanie. Mais partout en France, les tarifs vont augmenter. Sur vos contrats d'assurance, vous payez une taxe de 12% au nom de la solidarité, qui alimente un fond pour les catastrophes naturelles. "On commence à dire qu'il faudrait relever ces 12%, l'amener à 18%. Auquel cas, là, on serait tous impactés tout de suite par une hausse sur les contrats d'assurance habitations. Ça toucherait tout le monde, qu'on soit très exposés aux risques ou pas du tout", explique Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. TF1 | Reportage A. Barth, V. Gauquelin, S. Deshaies