Primes : l'enchère olympique

Jusqu'à 1 900 euros de primes pour travailler pendant les JO. Cette proposition de la SNCF aux cheminots interroge, est-ce vraiment justifié ? Cette somme sera-t-elle suffisante pour convaincre les syndicats ? Nous leur avions posé la question. Ils refusent de s'exprimer publiquement, mais concèdent d'être en phase de réflexion. Ils ont treize jours pour valider ou non l'accord. Selon la SNCF, 50 000 cheminots toucheront cette prime. En Île-de-France, 30 000 et 20 000 dans d'autres villes, qui accueillent seulement quelques épreuves des JO. Il y a donc quelques subtilités. Prenez par exemple un TER entre Orléans, où il n'y a pas d'épreuve et Châteauroux, où aura lieu le tir sportif, les agents qui arrivent à Châteauroux, comme les conducteurs ou les contrôleurs auront la prime. En revanche, pour ceux qui ont préparé le train, et qui sont restés à quai, à Orléans, rien du tout. Pour financer l'opération, la compagnie ferroviaire promet de ne pas toucher aux prix des billets. Elle piochera dans ses bénéfices. Des négociations sont en cours. Tous ces professionnels justifient leur demande par le surcroît d'activités pendant la période olympique. TF1 | Reportage V. Dépret, L. Gelabert