Primes, salaires : quand les entreprises récompensent leurs salariés

Une prime de 4 400 € à la sortie de cette usine Stellantis, les salariés en parlent avec le sourire. C'est 1 400 € de plus que l'année dernière. Ces coups de pouce, plusieurs grands groupes en ont annoncé. Chez Renault, après trois ans sans prime, les salariés toucheront 3 385 € en moyenne. Même chose chez Carrefour, + 117 € qui s'ajoutent à une revalorisation salariale. Les salariés savent déjà comment ils vont utiliser cet argent. Comment bien gérer cet argent ? Faut-il le dépenser tout de suite ou le placer ? Nous avons posé la question à cette experte. "La plus grande erreur est de le laisser sur son compte courant. Mieux vaut ouvrir un Livret A, qui est maintenant rémunéré à 1%. On peut disposer des fonds quand on le souhaite", nous conseille Sandrine Allonier, directrice des études "Vousfinancer". Attention, ces sommes sont soumises à l'impôt. Pour en être exonéré, certaines entreprises proposent des plans d'épargne. Mais les fonds restent bloqués pendant cinq ans. TF1 | Reportage L. Deschateaux - C. Diwo - P. Marcellin