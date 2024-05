Primes, salaires, vacances : le jackpot des JO

Ils ont obtenu gain de cause. Gérald Darmanin a annoncé 1 900 euros de primes pour les policiers et gendarmes mobilisés pendant les Jeux Olympiques. Les policiers municipaux, à Paris, toucheront eux aussi la même prime. Dans les transports, les conducteurs de la RATP décrochent jusqu'à 2 500 euros de prime. Pour l'obtenir, interdiction d'être absent plus de quatre jours pendant les Jeux. Si certains ont été entendus, d'autres engagent un bras de fer avec leur direction. À la SNCF, les négociations sont toujours en cours. L'entreprise propose 50 euros de prime par jour de travail aux salariés mobilisés. Des syndicats de cheminots réclament le double, en plus d'une prime de 1 000 euros. Les éboueurs, eux, voudraient une seule prime de 1 900 euros, justifiée selon eux par l'afflux massif de voyageurs. Autre secteur qui espère se faire entendre, l'hôpital public parisien. Les agents réclament 2 000 euros de prime et de pouvoir partir en vacances au moins trois semaines cet été, mais les négociations sont gelées. Ces coups de pression avant les JO ne sont pas une exception française. Le même type de mouvement aurait été observé en Grèce et à Londres. TF1 | Reportage V. Topenot, F.X. Ménage, A. Gay