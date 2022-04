Primes, tickets resto, frais : le coup de pouce de certains patrons

Fouad Mazi et Djamel Abou travaillent pour LCM, une entreprise de menuiserie à Nanterre (Hauts-de-Seine). Payés au SMIC, ils sont habitués à des primes occasionnelles de 100 euros chaque année. Mais depuis la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat en 2021, ils ont touché deux fois 800 euros en quelques mois. Cette prime est à la discrétion de chaque entreprise. Comme elle est défiscalisée, Mehdi Mazi, le gérant de LCM, n'a pas hésité. Il réfléchit déjà à un nouveau versement en juin 2022. Prime, prêt de véhicule chaque vacance, ces derniers temps, les entreprises multiplient les coups de pouce financiers. L'agence O2, une société de services à la personne, vient de mettre en place des tickets-restaurant. Pour Véronique, aide ménagère et mère de quatre enfants, cela représente 50 euros de plus chaque mois. Et ce n'est pas tout, car depuis le début du mois, l'entreprise a aussi augmenté les indemnités kilométriques. Aide à la personne, bâtiment, restauration, dans les secteurs en tension, ces dispositifs permettent de fidéliser les employés sans augmenter la masse salariale. Des aides qui sont aussi bienvenues pour tous les salariés confrontés à une inflation durable et élevée. T F1 | Reportage T. Leproux, M. Poujol, J.Y. Mey.