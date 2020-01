Prince Harry et Meghan Markle : pourquoi ils se retirent de la monarchie britannique

Dix-huit mois après leur mariage en mondovision, Harry et Meghan ont annoncé leur intention de prendre leurs distances avec leurs engagements royaux. Selon les indiscrétions, le prince n'avait prévenu personne, ni sa grand-mère ni son père avant de publier le texte sur son compte officiel. Le couple veut partager leur vie entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, travailler et être indépendant financièrement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.