Princesse Charlène : le mystère qui inquiète Monaco

Découvrez dans la vidéo en tête de cet article les dernières images officielles de la princesse Charlène à Monaco. C'était le 8 novembre dernier où elle rentrait tout juste d'Afrique du Sud après plusieurs longs mois de convalescence, visiblement très amaigrie, officiellement suite à une infection ORL. La voici quelques heures plus tôt lors de son embarquement vers la principauté. "J'aimerais remercier les médecins pour le travail formidable qu'ils ont effectué pour m'aider", a-t-elle dit. Seulement, il y a deux jours, le palais princier annonce par communiqué que la princesse Charlène quitte le Rocher pour se reposer à nouveau. "Le séjour de plusieurs semaines qu'elle vient tout juste d'engager lui permettra de se remettre d'un état de fatigue général profond". Forcément, autour du palais, cette nouvelle absence interroge. Dans une interview accordée à la presse locale, le prince Albert se montre rassurant et veut faire taire toutes les rumeurs, "elle n'est pas en principauté mais nous allons pouvoir aller la visiter très prochainement. Je ne peux pas vous en dire plus par discrétion". Sur place, les Monégasques font bloc derrière leur princesse. Une bienveillance qui ne surprend pas les spécialistes du palais comme Marion Alombert, directrice de la rédaction de Voici. "Les peuples monégasques sont très attachés aux valeurs de cette famille. Et finalement, ils se serrent tous les coudes pour préserver cette image un petit peu parfaite". Malgré les mystères autour de l'absence de la princesse, la fête nationale monégasque se tiendra demain. Une cérémonie dont le thème est cette année "Les dix de mariage du prince Albert et de Charlène". TF1 | Reportage A. Basar, A. Flieller, D. Laborde