Princesse Kate : deux mois de rumeurs et de spéculations

La même image, à la une de tous les journaux anglais, la princesse Kate souffre d’un cancer. Depuis des semaines, le mystère autour de l'état de santé de Kate Middleton affole tout le Royaume-Uni. Hospitalisée quatorze jours en janvier 2024, pour une opération de l'abdomen, aucune information sur la nature de ses problèmes de santé ne fuite. Dès lors, elle ne participe plus à aucun événement public. Le palais de Kensington se veut pourtant rassurant et affirme qu'elle se porte bien. La princesse publie même une photo, lors de la fête des mères et pense pouvoir calmer les rumeurs, mais c'est tout l'inverse qui se produit. On la voit sourire aux lèvres, entourée de ses trois enfants, sauf que le cliché a été retouché grossièrement. À droite, la manche de la petite Charlotte est déformée, l’alliance de Kate, elle, a disparu. La princesse est obligée de s’excuser, elle reconnaît être à l'origine des modifications, mais le mal est fait. Les tabloïds anglais s'emballent. La famille royale se retrouve incapable de reprendre le contrôle du récit officiel. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Merlier