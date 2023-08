Principal du collège de Lisieux : l'autopsie n'écarte aucune piste

Trois jours après le drame, l'émotion est toujours très vive devant le collège, où travaillait Stéphane Vitel, âgé de 48 ans, principal de l'établissement. Que s'est-il passé le 11 août matin ? Ce soir lundi 14 août, les résultats de l'autopsie ne permettent pas d'y voir plus clair. Selon une source du procureur de la république de Caen, "L'autopsie réalisée n'a pas pu exclure ni l'intervention d'un tiers, ni établir avec certitude une cause naturelle du décès." Ce vendredi matin là, l'alarme à intrusion de l'établissement se déclenche, Stéphane Vitel fait un détour par le collège sur les routes de ses vacances. Quelques instants plus tard, il est retrouvé sans vie sur le sol. Les enquêteurs constatent une trace d'intrusion sur une des portes et d'après une source proche du dossier, la victime portait des marques à l'arrière de la tête. L'établissement ne possédant aucune caméra de vidéosurveillance, seules deux caméras installées dans la rue à plusieurs centaines de mètres pourraient avoir filmé un potentiel intrus. Des analyses supplémentaires doivent maintenant être pratiquées pour tenter d'établir les causes de la mort. TF1 | Reportage TF1 | Reportage V. David, N.Clerc