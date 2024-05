Printemps humide : des pluies vraiment exceptionnelles ?

Le printemps 2024 nous aura tout fait : la grisaille, les orages, la grêle, et même des inondations. Est-ce vraiment le printemps le plus humide de ces dernières années ? Oui, depuis quinze ans, alors que la saison n'est même pas encore terminée. Plusieurs départements enregistrent déjà des records de pluviométrie. Par exemple, en Ardèche, il est tombé 288% de pluie en plus, par rapport à la normale. Plus 239% pour la Lozère et plus 243% pour le Gard. Le responsable de tout cela est un phénomène météorologique connu, la goutte froide. C'est de l'air très froid en altitude qui rencontre un air plus doux à basse altitude. Ce phénomène est-il anormal ? La réponse est non. En revanche, le réchauffement climatique peut en accentuer les effets. Quand la température de l'atmosphère grimpe de 1°C, son taux d'humidité augmente, lui, de 7%. Ces fortes précipitations annoncent-elles un été sans sécheresse ? Pour la première fois, depuis cinq ans, aucun département des Hauts-de-France n'est en alerte. Mais selon les spécialistes, il faut rester prudent. À ce jour, l'état de nos nappes phréatiques est très rassurant, excepté dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage P. Corrieu, H. Leveque