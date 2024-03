TÉMOIGNAGES - Pourquoi les jeunes Français font-ils moins l'amour ?

On les imaginait obsédés par la question. Nous avions tort. Plus d'un jeune sur quatre, de 18 à 24 ans, admet ne pas avoir eu de rapport sexuel en un an. En 2006, date de la dernière étude sur le sujet, c'était seulement le cas pour un jeune sur 20. Nous apprenons ces chiffres à Maïssa, 20 ans. L'étudiante ne tombe pas de sa chaise. Le sexe, un passe-temps parmi d'autres, en tout cas, face aux réseaux sociaux, à la télévision et aux écrans plus généralement, il a bien du mal à s'imposer. Un jeune sur deux a déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou jouer à un jeu vidéo. Alors, qu'est-ce qu'être un couple aujourd'hui ? Pour Tony et Daisy, 50 ans, dont 33 passés ensemble, faire l'amour est absolument indispensable quelles que soient les distractions. Étienne et Jeanne ont la moitié de leur âge. Ensemble depuis trois ans, ils n'ont pas du tout le même discours. Elle en a assez d'entendre qu'un couple heureux, c'est un couple qui ne sort pas de la chambre. L'étude va encore plus loin.