Prise d'otages au Havre : la situation a-t-elle évolué ?

Un individu armé retient en otage plusieurs personnes dans une banque du centre-ville du Havre depuis le milieu de l'après-midi. Élargi, il y a un peu plus d'une heure, le périmètre a été bouclé par les forces de l'ordre. Les gens sur place sont très calmes. La situation semble figée. L'opération est toute laborieuse. Nous suivrons avec attention la suite des négociations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.