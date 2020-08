Prise d'otages au Havre : les dernières informations

La situation sur la prise d'otages dans une banque du Havre est assez laborieuse. L'homme de 34 ans n'a pas de revendication claire. Il a libéré assez facilement plusieurs otages et n'a d'ailleurs blessé personne. Le négociateur du Raid, accompagné de la mère du preneur d'otages, essayent en ce moment de le convaincre de libérer les dernières personnes qu'il retient. Les détails en plateau avec Georges Brenier, spécialiste Police de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.