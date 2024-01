Prise d’otages et fusillades : l’Équateur au bord du chaos

Grenades et explosifs, en direct à la télévision ! Des narcotrafiquants cagoulés menacent de faire exploser le studio. Le présentateur est visé par un fusil à pompe et doit se mettre à genoux. Les otages, eux, supplient les autorités de ne pas intervenir. La scène dure une quinzaine de minutes, avant l’intervention musclée de la police, en plein direct. Les otages sont finalement libérés, il y a deux blessés parmi eux. Treize narcotrafiquants, très jeunes et lourdement armés, sont interpellés. La prise d’otage a lieu dans le sud du pays, à Guayaquil, où plusieurs gangs tentent de prendre le contrôle des rues, en tirant sur la police. À Quito, la capitale, l’armée se déploie. Un habitant français nous décrit sa vie, sous couvre-feu. C’est l’évasion d’un chef de la mafia équatorienne dimanche qui est à l’origine de la crise. Adolfo Macias est un ancien chauffeur de taxi. Il y a trois mois, il se mettait en scène dans une vidéo à sa gloire, filmée en prison et mise en musique par sa fille. TF1 | Reportage B. Christal, L. Portes