Prison de Colmar : double évasion par les toits

Une nouvelle évasion spectaculaire a eu lieu dans la prison de Colmar. En effet, deux détenus sont parvenus à se faire la belle en passant par les toits. Âgés d'une trentaine d'années et originaires des pays de l'Est, les deux évadés ont été récemment condamnés par le tribunal de grande instance de Mulhouse, à des peines de prison pour vols avec violence. L'un des deux avait même été connu pour des faits d'évasion. Mais pourquoi avaient-ils été placés au deuxième étage ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.