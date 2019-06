Prison de Condé-sur-Sarthe : la sécurité en question ?

La prise d'otages survenue le soir du 11 juin dans la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) a déclenché la colère et la détresse des surveillants pénitentiaires. Deux gardiens ont en effet été longuement séquestrés par un détenu. L'établissement est pourtant considéré comme le plus sécurisé du territoire. Le personnel a décidé de cesser le travail, quelques heures après l'incident. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.