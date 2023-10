Prison de Quiévrechain : une évasion minutieusement préparée

La scène est surréaliste, filmée par un détenu avec son téléphone portable. À travers les images dans la vidéo en tête de cet article, on y voit en haut à gauche deux jeunes s'évader de leur cellule. Ils viennent de scier les barreaux et utilisent leurs draps comme lanière pour s'échapper. Ils grimpent sur le toit de la prison de Quiévrechain. Quelques minutes, plus tard, ils vont sauter du toit. En chutant, les deux hommes se blessent gravement. L'un a une double fracture du tibia, l'autre se brise le bassin et plusieurs côtes. Filmés par les caméras de surveillance, on les voit pourtant réussir à s'évader de la prison. Les deux jeunes hommes ont été rejoints par une camionnette et se dirigent vers la Belgique. Mais la gravité de leurs blessures les empêche d'aller bien plus loin. Alors, ils s'arrêtent aux urgences de l'hôpital de Charleroi. Et c'est là que leur cavale prend fin. Ils devraient être encore hospitalisés un moment et pourront être extradés vers l'Hexagone dans quelques semaines. TF1 | Reportage S. Hembert, Z. Ajili