Prisons : les livraisons illégales multiplient

Il se filme sous tous les angles. Bob sur la tête et lunette sur le nez, cet homme qu'on voit à l'image, n'est pas un vacancier au soleil mais un détenu dans sa cellule de prison. Et c'est bien une piscine gonflable remplie d'eau qu'il a installée entre son lit et son bureau. Des vidéos sont même partagées sur les réseaux sociaux par le prisonnier lui-même. La piscine a depuis été saisie, et lui, devrait passer devant une commission de discipline. Comment une piscine gonflable a pu se retrouver à l'intérieur de ce centre pénitentiaire de Valence où il est incarcéré ? Selon Sylvain Royere, responsable syndical, elle a été probablement été livrée par un drone. La preuve, en images, où des vidéos de colis volants dans plusieurs prisons françaises circulent sur les réseaux sociaux. Les détenus se vantent de se faire livrer par drone toute sortes de marchandises. Selon le ministère de la Justice, rien que depuis le mois de janvier, 600 survols de prisons par drone ont été enregistrés dans l'Hexagone. Face à ce phénomène, plusieurs établissements se sont équipés de brouilleur. C'est le cas notamment à la maison d'arrêt de Sequedin, près de Lille, depuis quatre mois, comme le témoigne dans le JT de 20H de TF1 Yannick Laserre, secrétaire adjoint local du syndicat FO Justice au centre pénitentiaire de Sequedin (Nord). TF1 | Reportage S. Chevallereau, V. Lamhaut, T. Joiare