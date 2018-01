Prisons : le mouvement des surveillants est reconduit mardi

Quatre jours après l'agression de trois de leurs collègues par un détenu islamiste à la prison de Vendin-le-Vieil, les surveillants ont commencé les blocages des sites ce lundi 15 janvier 2018. Ils ont obtenu la démission du directeur de l'établissement. Par ailleurs, ces gardes réclament plus de moyens dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.