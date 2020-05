Prisons : qui sont les détenus libérés grâce à des réductions de peine ?

Le nombre de détenus a baissé de 11 500 en à peine un mois. Pour arriver à un tel chiffre, le ministère de la Justice a fait en sorte qu'il y a eu moins d'entrée en prison, et beaucoup de sorties. La baisse d'activité des tribunaux et de la délinquance explique les entrées moins nombreuses. Pour la hausse des sorties, 5 300 détenus en fin de peine ont pu sortir par anticipation. Mais aucun prisonnier condamné pour un crime, des faits de terrorisme ou de violences intrafamiliales.