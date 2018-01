Prisons : les syndicats ont claqué la porte des négociations

Neuvième jour de grève pour les surveillants pénitentiaires et toujours pas d'issue en vue. À nouveau reçus par la ministre de la Justice Nicole Belloubet, leurs syndicats ont quitté la table des négociations ce mardi après-midi. Ils ont rejeté les propositions du gouvernement, dont celle portant sur l'augmentation des primes, qu'ils jugent insuffisante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.