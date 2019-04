Privatisation des Aéroports de Paris : vers un référendum ?

Le gouvernement veut privatiser ADP, mais beaucoup dans l'opposition sont contre. Et cet affrontement va peut-être déclencher une procédure prévue par la Constitution, mais jusque-là inédite : le référendum d'initiative partagée. Si elle devait aboutir, cette démarche politique serait une traduction concrète des consultations citoyennes régulièrement réclamées par les "gilets jaunes" dans les manifestations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.