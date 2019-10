Privatiser, est-ce toujours une bonne affaire ?

C'est officiel. La Française des jeux (FDJ) ne sera plus une entreprise publique à partir du 20 novembre 2019. L’État va vendre les deux tiers de ses parts et ne conservera que 20% des actions. Le reste sera entre les mains d'actionnaires privés. Cette privatisation n'est pas la première du genre. Mais les petits actionnaires font-ils une bonne affaire en rachetant les actions vendues par l’État ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.