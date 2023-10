Privé d'eau et d'électricité : Gaza sous les bombes

Pendant toute cette journée de lundi, les habitants de Gaza ont vécu sous un déluge de bombes. À chaque fois, ce sont des scènes de chaos, dans cette ville comme dans de nombreuses autres. Jabalia, plus au nord, notamment, est largement pilonnée. Ce 9 octobre, l'armée israélienne a pris pour cible plusieurs mosquées, soupçonnées de servir de refuge à des responsables du Hamas ou à des combattants, mais des mosquées également fréquentées par les civils. Au-delà de la peur, la vie est difficile. Les supermarchés sont fermés, l'électricité est vacillante, l'eau manque. Malgré des réseaux défaillants, nous avons pu joindre Nabila Kilani, une habitante de Gaza, par téléphone. Ils sont quinze à s'être réfugiés dans le même appartement. Un bombardement nous interrompt, nous en avons entendu au moins cinq en huit minutes. La sécurité est bien la priorité des Gazaouis. Le dernier bilan établi par le Hamas fait état de près de 600 morts et 2 700 blessés, un bilan voué à s'alourdir. TF1 | Reportage F. Agnès, C. Aguilar