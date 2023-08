Ascenseurs en panne : les vols de leurs cartes SIM se multiplient

L'ascenseur d'un immeuble à Rouen, en Seine-Maritime, a été mis en arrêt pendant seize jours à cause du vol de la carte SIM de l’appareil qui permet de passer des appels d’urgence. Sans elle, il ne doit pas être utilisé. Elles sont souvent dissimulées dans le local technique de l’ascenseur, mais pour les récupérer, les voleurs n’ont pas hésité à tout démonter. Dans un autre immeuble à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, c’est la deuxième fois que la carte SIM de l’ascenseur est volée en seulement quinze jours. Les voleurs dérobent les cartes SIM pour ensuite envoyer des SMS frauduleux. Une seule carte dérobée peut envoyer plus d’un million de textos et c’est le responsable des logements sociaux qui reçoit la facture. Pour endiguer le phénomène, Jean-Baptiste Paturet, directeur général de l'Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers, a opté pour deux solutions : "le premier, limiter le nombre de SMS et le deuxième élément est de faire bloquer la carte dès qu’elle change d’appareil". Des messages ont été placardés dans les immeubles pour dissuader les voleurs. Ils risquent 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement. TF1 | Reportage R. Rosso, J. Maviert