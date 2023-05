Prix à la pompe en France : le plein le plus cher d'Europe

C’est un panneau plein de promesses, quitter Armentières (Nord) pour se rendre à Comines, en Belgique, afin de faire le plein moins cher. Heureux sont les frontaliers, mais l’Hexagone est-elle vraiment le pays d’Europe où le carburant est en ce moment le plus cher ? Les Nordistes l’ont bien en tête. Chez nos voisins Belges, le litre d’essence est à 1,69 euro, c’est plutôt dans la moyenne des autres pays européens. Seul le pays est près de 20 centimes au-dessus, avec 1,87 euro le litre. Comment expliquer cette exception française ? Lorsqu’on pense qu’il y a seulement quelques mois, c’était l’inverse, les Belges, les Allemands et les Suisses venaient faire le plein au pays pour profiter des ristournes pratiquées dans l’Hexagone. Pendant cette période, les distributeurs ont dû rogner sur leurs marges. Alors, se rattrapent-ils aujourd’hui, maintenant que le prix du baril a baissé ? Que dire des effets de la grève qui a bloqué plusieurs jours les raffineries françaises en mars ? D’après le représentant des distributeurs de carburants, cela a eu des conséquences sur les prix. "Les deux épisodes de grèves dans les raffineries (blocage des raffineries, blocage des stocks) ont effectivement créé en France une nécessité d’approvisionnement exceptionnel en sans-plomb à l’extérieur du pays.", dit Francis Pousse, président de la branche stations-services du syndicat Mobilians. Nous avons dû importer de l’essence et donc la payer plus cher. Une hausse qui se répercute à la pompe aujourd’hui. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Debut, M. Ragazzi