Prix alimentaires : y a-t-il vraiment une baisse dans les rayons ?

Nous avons contacté les 75 groupes industriels à qui le gouvernement demande depuis plusieurs semaines des baisses de prix, à partir du 1er juillet. À trois jours de cette échéance, seuls deux industriels nous ont confirmé des baisses chiffrées. Pour tous les autres, aucune annonce. Des marques nous confirment des promotions à venir, mais à la marge, pas de quoi sentir une réelle différence au passage en caisse. Alors que se passe-t-il en coulisse ? Manifestement pas grand-chose, la grande distribution en appelle au gouvernement pour changer la loi et forcer les industriels à renégocier les prix. Actuellement, cela n’est obligatoire qu’une fois par an. La réponse d’un représentant industriel sonne comme une fin de non-recevoir : "Il n’y a pas matière à rouvrir les négociations sur les prix [...] Il y a plus de cours à la hausse qu’à la baisse…", rapporte l’Institut de liaisons et d’études des industries de consommation. Le vent semble avoir tourné aussi du côté du gouvernement. Il y a quelques semaines, il menaçait de nommer publiquement les industriels qui ne joueraient pas le jeu. Aujourd’hui, le ton est différent. "Les négociations commerciales ne sont pas l'alpha et l'oméga. Si ça passe par des remises, cela nous va aussi.", selon une source gouvernementale. TF1 | Reportage J. Corbillon, R. Asencio