Prix bloqués chez Total : qu'en pensent les automobilistes ?

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a annoncé ce mercredi soir dans le 20H de TF1 que le litre de super ou de diesel ne dépassera pas 1,99 euro dans les 3 400 stations-service du groupe, à partir du 1er mars prochain, et jusqu’à la fin de l’année. Dans une station d'autoroute, la nouvelle ne fait pas franchement l'unanimité auprès des automobilistes. "2 euros ? Oh, non, c'est trop. 1,8, 1,5 euro... oui, revenir à la normale quoi", réagit une cliente. "2 euros, c'est très cher, très très cher. Total... on a vu les bénéfices qu'il faisait. Donc, il pourrait faire un effort", estime un autre. "Je suis consommateur, ça reste une bonne nouvelle. Mais ça ne résout pas le problème de fond", selon un autre automobiliste. Ce qu'ils souhaitent, c'est un retour au plus vite des aides publiques ou une baisse des taxes sur les carburants. "Ce sont des produits de grande consommation, donc l’État devrait intervenir pour faire ce qu'il faut et qu'on ne subisse pas des hausses comme ça, qui viennent grever les budgets des uns et des autres", nous confie-t-on. Depuis la fin des ristournes, le 31 décembre, le budget carburant des Français est reparti à la hausse. Abdel habite dans le Lot-et-Garonne, loin des grandes villes. Il recherche les meilleurs tarifs dans les stations des supermarchés. "Le moindre déplacement, c'est la voiture. On va chercher du pain, c'est la voiture... On est obligé de choisir", fait-il savoir. TF1 | Reportage G. Guist'hau, A. Cariou, C. Brousseau