Prix cassés à la pompe : une station prise d'assaut dans le Cher

Jamais, la station-service n'avait pas connu pareille affluence. Depuis 08H30 ce jeudi matin, les véhicules se succèdent sans interruption. Une demi-heure en moyenne de patience est nécessaire pour profiter du carburant à un euro. Essentiellement grâce aux réseaux sociaux, l'annonce de l'opération a été vue une dizaine de milliers de fois. Alors, aujourd'hui, les automobilistes font quasiment systématiquement le plein de leur réservoir. Si chaque client paie bien le prix normal du carburant, chacun bénéficie immédiatement d'un bon d'achat pour compenser la différence. Résultat, avec 60 euros d'essence payés, ce retraité bénéficie de 25 euros de bon d'achat. Aucun montant minimum d'achat n'est obligatoire pour son bon cadeau. Près d'un millier de personnes ont profité de la remise du jour. "On s'attend à un volume multiplié par quatre ou cinq par rapport à un jeudi normal. Du jamais-vu. Même pendant les périodes anticipées des gilets jaunes ou les grèves des routiers, on n'avait pas connu de telle affluence", reconnaît Sébastien Pillard, président-directeur-général d'Intermarché à Saint-Amand-Montrond (Cher). Face à l'engouement suscité, cette grande surface pense déjà à réitérer cette opération pour attirer de nouveaux clients. TF1| Reportage G. Frixon, C. Olive