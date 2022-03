Prix cassés : les secrets des déstockeurs alimentaires

Du saucisson artisanal à 2,75 euros, de la bavette de bœuf à 12,90 euros ou encore un saumon bio à 3 euros les quatre tranches, les clients de ce magasin de déstockage alimentaire n'en reviennent pas. Dans cet établissement en périphérie de Chambéry, la marchandise est exposée sur des palettes. D'une semaine à l'autre, il n'y a jamais les mêmes références, mais les prix sont de 20 à 50% moins chers. Mais comment le patron parvient-il à proposer des tarifs aussi bas ? Première astuce, acheter des invendus. Nous avons suivi François Pin, déstockeur alimentaire Euromalin, à un rendez-vous chez l'un de ses fournisseurs, une charcuterie industrielle locale. On y retrouve des saucissons qui doivent être mangés dans les trois semaines. Notre déstockeur a pris 200 kilos de ces produits. Et il va les vendre 30% moins cher parce qu'il a beaucoup moins de frais pour faire tourner son entreprise. Autre ficelle, miser sur les produits frais dont la date de péremption est proche. François Pin a par exemple acheté des bananes et il n'aura pas plus de trois jours pour les vendre. Il paiera à son fournisseur uniquement celles qu'il aura vendues. S'il reste du stock, elles seront détruites. Autre recette pour proposer des prix bas, acheter en gros des produits de grande consommation à l'étranger. Pour cela, le déstockeur passe des commandes groupées avec un autre grossiste comme lui. Ils vont affréter deux semi-remorques pour chercher la marchandise en Pologne. Cette année 2022, le propriétaire va ouvrir un troisième magasin dans la région. Il espère arriver à cinq dans cinq ans. T F1 | Reportage F. Chadeau, J. Clouzeau.