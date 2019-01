Prix de l'immobilier : acheter moins grand, mais toujours aussi cher

Depuis 2016, les prix de l'immobilier se sont envolés. Aucune grande ville n'échappe à ce phénomène. L'augmentation du nombre d'acheteurs et le manque de biens immobiliers en vente sont à l'origine de cette flambée. Face à cette situation, les futurs propriétaires doivent revoir leur ambition à la baisse. Ils sont obligés de viser des surfaces plus réduites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.